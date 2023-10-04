В МИД России оценили высказывания главы немецкого дипведомства Бербок

Почти что все заявления главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок стоило бы досконально проверить, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщается в эфире радиостанции Sputnik.

Захарову попросили дать оценку высказыванию министра иностранных дел ФРГ о том, что Европейский Союз якобы станет простираться «от Лиссабона до Луганска».

«Это новости абсурда. Причем когда произносится фамилия и имя Анналены Бербок, то я знаю, что все, что она скажет, буквально все требует доскональной проверки, потому что после каждого заявления, по большому счету, аудитория ставится в тупик», — добавила Захарова.

По словам российского дипломата, она видела реакцию людей на слова Бербок. Слушатели, пытаясь понять мысль главы МИД ФРГ, начинают озираться, смотреть друг на друга, считая, что не так поняли смысл ее слов, пояснила Захарова.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана назвала странными слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.