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Захарова объяснила безвизовый режим для граждан Украины

Захарова: безвизовый режим для украинцев сохраняется по гуманитарным причинам

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, что безвизовый режим для граждан Украины сохраняется по гуманитарным соображениям.

Захарова пояснила, что Москва не станет поступать уподобляться Киеву в стремлении разрушить родственные и духовные связи простых людей в России и на Украине. Поэтому было принято решение оставить безвизовый режим из гуманитарных соображений.

Она напомнила, что введение визового режима произошло в одностороннем порядке со стороны Киева в 2022 году — а до того визового режима между Россией и Украиной никогда не существовало.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта. Украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о порядке въезда граждан Украины в Россию.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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