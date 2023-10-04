Захарова заявила, что в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием

Немецкие власти говорят о возможности ударов со стороны Украины по территории РФ дальнобойными ракетами, не осознавая опасности накачки Киева оружием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман об оправданности потенциальных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

Представитель российского внешнеполитического ведомства охарактеризовала ее слова как пропитанные русофобией и реваншизмом.

» <…> в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима», — сказала Захарова.

4 октября в немецком городе Гросенхайне жители попросили не строить военный завод из страха перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне в Германии прошел протест против поддержки Украины, инициированный активистами движения Querdenker, связанного с оппозиционной правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.