В США заявили, что кусающей охранников собаке Байдена нужна помощь

Всемирно известный дрессировщик собак Том Дэвис раскритиковал обращение с немецкой овчаркой Джо Байдена на фоне информации, что одиннадцать агентов Секретной службы были искусаны псом президента. Дэвис заявил, что отсутствие воспитания и дрессировки немецкой овчарки привело к тому, что животное начало кусаться в Белом доме. В эфире Fox News он выразил готовность оказать собаке всю необходимую помощь.

«Наличие собаки, у которой на самом деле нет воспитания и дрессировки, в таких условиях может очень быстро перерасти в [ее] страх и защиту», — сказал Дэвис.

C его точки зрения, «это не та собака, не для того человека и не в том месте». Как отметил Дэвис, Белый дом не является подходящей средой для немецких овчарок. Животное находится в среде, где много людей, много шума и суеты, и происходят много дел, уточнил эксперт.

«Кто-то действительно должен прийти и по-настоящему проанализировать поведение собаки и посмотреть, что происходит», — подытожил дрессировщик.

Ранее телеканал CNN сообщал, что одиннадцать агентов американской Секретной службы были искусаны псом президента Джо Байдена по кличке Коммандер.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми рассказал телеканалу, что очередной сотрудник ведомства, «войдя в контакт с домашним животным первой семьи», был укушен. Медики оказали пострадавшему всю необходимую комплексную помощь.

Экс-сотрудник Секретной службы США Джонатан Вакроу сообщил журналистам, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США. По словам бывшего агента, единичное происшествие подобного рода можно было бы списать на несчастный случай, но многочисленность таких инцидентов указывает на серьезность проблемы.

Ранее сообщалось, что Байден перешел на теннисную обувь из-за частых падений.