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Байден перешел на теннисную обувь из-за частых падений

Axios: Байден стал чаще носить теннисные туфли из-за падений на публке

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден стал чаще предпочитать теннисные туфли на фоне регулярных падений на публике, сообщает портал Axios.

«Поскольку избиратели выражают глубокую обеспокоенность по поводу возраста президента и его пригодности к работе, команда Байдена предпринимает дополнительные шаги, чтобы не дать ему спотыкаться на публике», — пишет Axios. В частности, после того, как он споткнулся в июне, он стал чаще носить теннисные туфли, чтобы не поскользнуться, отмечает портал.

Ряд представителей партии Байдена опасаются, что президент может в очередной раз упасть, особенно на фоне грядущих выборов главы государства в 2024 году, следует из материала.

Так, в частных беседах некоторые члены Демократической партии выражают недовольство командой Байдена из-за регулярного попадания главы государства в неловкие ситуации. Президент зачастую выглядит так, будто не знает, куда ему идти после выступлений, говорится в тексте.

Джо Байден не раз падал на публике с вступлением в должность в январе 2021 года. В том же году Байден несколько раз упал при подъеме по трапу самолета, а в 2022 не смог удержать равновесие во время велосипедной прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. В последний раз президент США споткнулся о мешок с песком на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо в июле 2023 года. Все эти инциденты зачастую получали активное распространение в консервативных СМИ и усилили рассуждения политиков из оппозиционной Республиканской партии о том, что Байден слишком стар для руководства государством.

Ранее в США нашли виновников публичных падений Байдена.

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