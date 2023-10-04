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Спикером палаты общин Канады после скандала с нацистом стал чернокожий

Спикером палаты общин Канады после инцидента с нацистом назначен чернокожий

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Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палата общин Канады проголосовала за назначение на пост спикера Грега Фергюса, который стал первым чернокожим на этой должности. Об этом сообщает The Washington Post.

Член Либеральной партии Грег Фергюс был избран 38-м спикером палаты общин, опередив шесть других кандидатов, отмечает издание. Он назвал новую должность «большой честью», отметив, что хочет показать людям, что «политика — благородная профессия».

«Грег Фергюс <…> является первым чернокожим канадцем, ставшим спикером Палаты общин, что вдохновляет всех канадцев, особенно молодое поколение, которое хочет участвовать в политике», — цитирует WP заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо после назначения Фергюса на должность.

Коллеги Фергюса из разных политических партий также назвали его избрание «историческим», говорится в тексте.

До этого спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покинул свой пост 27 сентября.

Ранее Трюдо счел чествование украинского эсэсовца надругательством над памятью.

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