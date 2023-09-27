Трюдо счел чествование украинского эсэсовца надругательством над памятью

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Об этом сообщает CBC News.

Трюдо признался, что сожалеет о своих аплодисментах эсэсовцу. Он подчеркнул, что таким образом канадские власти надругались над памятью миллионов людей, в том числе над теми, кто пострадал от фашистов.

«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — подчеркнул глава правительства и принес извинения.

По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». Он обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покидает свой пост 27 сентября.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.