Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трюдо счел чествование украинского эсэсовца надругательством над памятью

Трюдо: чествование нациста Хунки — это надругательство над памятью

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Об этом сообщает CBC News.

Трюдо признался, что сожалеет о своих аплодисментах эсэсовцу. Он подчеркнул, что таким образом канадские власти надругались над памятью миллионов людей, в том числе над теми, кто пострадал от фашистов.

«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — подчеркнул глава правительства и принес извинения.

По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». Он обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покидает свой пост 27 сентября.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях