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В Совфеде отреагировали на смещение спикера палаты представителей США

Сенатор Пушков заявил, что в США будет нарастать раскол по вопросу Украины

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РИА «Новости»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что в США с приближением выборов будет нарастать раскол по вопросу Украины. Так он в своем Telegram-канале прокомментировал смещение спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти.

Как указал сенатор, к угрозе шатдауна добавился политический кризис в конгрессе, частично вызванный конфликтом вокруг финансирования Украины.

Он обратил внимание, что конгрессмен Мэтт Гаетц, подавший прошение об отстранении Маккарти от должности, обвинил отправленного в отставку спикера в том, что тот заключил «тайную сделку» с президентом США Джо Байденом о продолжении оказания помощи Украине после исключения этого пункта из закона о бюджете правительства Соединенных Штатов на 45 дней.

Пушков отметил, что против дальнейшего финансирования Киева выступает правое крыло республиканцев в конгрессе (93 конгрессмена).

«Раскол вокруг поддержки Украины перешел из риторической плоскости в практическую и привел к острому кризису», — написал он.

До этого стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) был смещен с поста спикера палаты представителей.

Как сообщалось, временным спикером палаты представителей конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Ранее Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится.

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