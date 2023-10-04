Макрон захотел дать автономию Корсике

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил двухдневный визит на Корсику, по итогам которого выступил за включение идентичности острова в конституцию страны. Как пишет газета «Известия», Франция является унитарным государством, где все жители признаются французами, но отдельные этнические группы также признаются властями. Однако основной закон страны не содержит специального упоминания об этих группах.

Макрон впервые в истории обещал гарантировать права местного языка корсиканцев и предложил двигаться в сторону автономии, что ранее всегда отклонял Елисейский дворец.

Париж принял это решение после вспыхнувших беспорядков на острове. Макрон предложил предоставить местной ассамблее законодательные полномочия в определенных областях и улучшить преподавание корсиканского языка в образовательных учреждениях. Он подчеркнул, что автономия острова не должна быть противоречием интересам государства.

Президент предложил разработать проект закона в течение полугода, который регулировал бы эти вопросы и начал новый этап развития острова. Если закон будет принят, Корсика станет первым регионом Франции с автономным статусом. В настоящее время действующая версия конституции не упоминает Корсику. Остров долгое время был одним из главных очагов сепаратизма во Франции.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.