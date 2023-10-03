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В МИД РФ напомнили НАТО, что Саакашвили и «майданы» — дело рук США

Захарова: Саакашвили и «майданы» — это американские провокационные проекты

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Пресс-служба МИД РФ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и «майдан» на Украине — это дело рук США. Об этом главе военного комитета НАТО Робу Бауэру напомнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»<…> и Саакашвили, и «майданы» — все это дело рук США, не что иное, как американские провокационные проекты», — написала Захарова.

Так она ответила на признания Североатлантического альянса, что начали подготовку к противостоянию с Россией Запад начал задолго до СВО. 3 октября на Варшавском форуме по безопасности Бауэр отметил, что фактически с 2008 года в НАТО началась работа по смене мышления в странах-членах альянса «обратно на принципы коллективной обороны».

По его словам, в блоке также ожидают рост инвестиций в системы ПВО из-за конфликта на Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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