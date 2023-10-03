Три представителя руководства Нагорного Карабаха въехали в Армению

Депутат Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Галстян заявил, что премьер-министр непризнанной республики Артур Арутюнян, а также глава МВД Карен Саркисян вернулись в Армению. Об этом сообщает ТАСС.

Также он отметил, что в страну вернулся руководитель Службы нацбезопасности (СНБ) Арарат Мелкумян.

«Министр внутренних дел НКР Карен Саргсян, директор СНБ Арарат Мелкумян и госминистр НКР Артур Арутюнян уже в Армении», — заявил Галстян.

Ранее в МИД РФ заявили, что при помощи армянскому населению Нагорного Карабаха Москва руководствуется озвученными Ереваном потребностями. Российские дипломаты подчеркнули, что определяют объем и номенклатуру гуманитарной помощи, исходя из озвученных МИД Армении требований в ходе брифинга 2 октября. В основном, гуманитарная помощь нацелена на удовлетворение первоочередных нужд.

Кроме того, представительство Россотрудничества в Ереване создало специальный штаб для координации усилий по оказанию российской гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Kapaбаха.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.