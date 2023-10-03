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Посетивший Россию японский депутат заявил о важности сохранения диалога с Москвой

Депутат Судзуки заявил о важности сохранения диалога России и Японии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Представитель Палаты пэров Японии (верхняя палата парламента. – «Газета.Ru») Мунэо Судзуки, первым из японских депутатов посетивший Россию с февраля 2022 года, заявил о необходимости сохранения диалога с Москвой. Так он отреагировал на критику поездки в РФ, прозвучавшую на родине. Об этом сообщает ТАСС.

«В Японии прозвучали разные комментарии относительно моего визита в Москву, но я горжусь тем, что являюсь политиком, который больше кого бы то ни было думает о важности отношений Японии и России с точки зрения национальных интересов. Я думаю, что именно в такое время важен диалог», — заявил парламентарий.

Как отметил Судзуки, во время визита у него состоялись встречи с представителями Министерства иностранных дел России, а также запланировано мероприятие с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

Ранее сообщалось, что партия «Ниппон исин» (Партия обновления Японии) обсуждает возможность применения мер в отношении Мунэо Судзуки.

Установлено, что японский депутат оповещал о предстоящем визите в Россию палату, но не предупреждал свою партию.

Генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава подчеркнули, что японские кабмин и МИД не знали о визите Судзуки в РФ.

Ранее МИД Японии обеспокоился сотрудничеством России и КНДР.

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