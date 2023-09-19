МИД Японии обеспокоился сотрудничеством России и КНДР

Токио, Сеул и Вашингтон опасаются сотрудничества Москвы и Пхеньяна, которое якобы может нарушить мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Японии.

«Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе о недавнем саммите России и Северной Кореи», — указано в сообщении японского МИД.

В японском МИД опасаются, что сотрудничество России и Северной Кореи может перейти в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Речь идет о резолюциях, посвященных запрету передачи оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею.

Сообщение японского МИД было опубликовано после переговоров директора департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставителя США по Северной Корее Сона Кима и спецпредставителя МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Кима Гона.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после шестидневного визита в Россию.

Ранее стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын.