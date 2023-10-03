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В США заявили, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Asia Times: Украина не сможет победить в противостоянии с Россией

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за того, что ей не хватает живой силы и огневой мощи для возвращения территории, а контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) это доказало. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайан для Asia Times.

По мнению Брайана, четырехмесячные атаки украинской армии не принесли «почти никаких положительных результатов». При этом он отмечает большие потери в военной технике и живой силе.

В тексте также отмечается, что новое осеннее наступление Украины, на котором настаивают в Соединенных Штатах, тоже не увенчается успехом.

«Времени для нового наступления мало, поскольку сезонные дожди и холода скоро накроют Украину», — говорится в материале.

Кроме того, ВС РФ по-прежнему сохраняют господство в воздухе над полем боя, напоминает автор.

В тексте отмечается, что Киев не сможет продолжат военные действия без поддержки НАТО, а обеспечение на уровне прошлого года уже вряд ли возможно. «Более того, Европа устает, потому что все ее интервенции не обеспечили победу», — считает Брайан.

До этого в статье для журнала Responsible Statecraft бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб написал, что продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов, а дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться еще большим сокращением населения страны.

Ранее в США рассказали о тактике ВС РФ, препятствующей наступлению ВСУ.

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