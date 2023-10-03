Тактика «эластичной обороны», которую применяет российская армия, мешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The New York Times.

Как пишет издание, ВС РФ намеренно отходят на вторую линию обороны, чтобы затем атаковать в момент, когда ВСУ оказываются в наиболее уязвимых позициях.

Такая стратегия мешает закреплению украинских военных на занятых участках и дальнейшему их продвижению, отмечается в материале.

«Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося ... потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку», — говорится в тексте.

NYT также сравнивает подобную тактику с действиями СССР во время Курской битвы в 1943 году.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинские генералы, опасаясь бунта Вооруженных сил Украины (ВСУ), не позволяют военнослужащим собираться в большие группы.

«Они сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой во избежание крупных формирований, которые могут организовать бунт», — сказал он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил об отсутствии у Украины шансов на победу.