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В России предупредили, что позиции Венгрии по Украине могут грозить перемены

Политолог Топорнин допустил, что Венгрия может занять «проукраинскую позицию»

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Global Look Press

Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин допустил что Венгрия примет позицию Еврокомиссии по помощи Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».

Предполагается, что когда Будапешт станет больше помогать Киеву, ЕК выделит Венгрии 13 миллиардов евро.

При этом Топорнин убежден, что Венгрия примет выдвинутые ЕК условия.

«Не стоит думать, что у Венгрии какая-то крайне принципиальная позиция по данному конфликту», — обратил внимание политолог.

Как добавил Топорнин, существовали претензии Венгрии по поводу положения венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Идет широкоформатный дипломатический и политический торг. Принципиальная позиция — это хорошо, но нужно и экономику двигать вперед», — обратил внимание эксперт.

Он также указал, что поддержка Венгрией политики ЕС играет важную роль для принятия внешнеполитических решений.

До этого в Венгрии предположили, что часть полагающихся стране от ЕС денег передана Киеву.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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