В Кремле заявили, что Россия «болеет сердцем» за армян Карабаха

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия «болеет сердцем» за армян Карабаха.

«Мы как российская сторона болеем сердцем за карабахских армян, слушаем заявления азербайджанцев об обеспечении армян, которые хотят остаться в Нагорном Карабахе», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что российские миротворцы обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха и будут делать это дальше, оказывают гуманитарную помощь.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

2 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.