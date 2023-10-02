В США больше 50% граждан против финансирования Украины

Больше 50% американцев и свыше 70% республиканцев не поддерживают финансирование боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети X заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Она также добавила, что больше половины членов в палате представителей высказываются против отправки дополнительных млрд Киеву.

Грин отметила, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти не должен выносить на обсуждение законопроект о выделении Украине финансовой помощи.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у США отсутствуют средства на долговременную военную поддержку Украины.

Накануне американский лидер Джо Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится. По его словам, большинство конгрессменов Соединенных Штатов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

1 октября Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Киеву.

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