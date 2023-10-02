Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США больше 50% граждан против финансирования Украины

Конгрессвумен Грин: свыше 50% американцев против финансирования Украины

Больше 50% американцев и свыше 70% республиканцев не поддерживают финансирование боевых действий на Украине. Об этом в социальной сети X заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Она также добавила, что больше половины членов в палате представителей высказываются против отправки дополнительных млрд Киеву.

Грин отметила, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти не должен выносить на обсуждение законопроект о выделении Украине финансовой помощи.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у США отсутствуют средства на долговременную военную поддержку Украины.

Накануне американский лидер Джо Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится. По его словам, большинство конгрессменов Соединенных Штатов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

1 октября Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Киеву.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий