В США заявили о беспокойстве из-за пророссийской оси в Европе

Победа на парламентских выборах в Словакии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, политика с пророссийской позицией, встревожило европейские власти. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Победа Роберта Фицо <…> на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе», — уточнил автор статьи.

Политический аналитик сделал вывод, что, поскольку Словакия, Венгрия и Сербия проявляют «значительную симпатию» в сторону президента России Владимира Путина, в этой части Европы произошел перелом. Он напомнил, что даже Польша, вдруг решила закрыть свою границу для импорта дешевого украинского зерна.

Профессор Университета Sciences Po в Париже и эксперт по региону Жак Рупник, слова которого приводит газета, подчеркнул, что износ от военной помощи Украине сейчас более ощутим в Центральной Европе, чем в Западной.

2 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев устраивает только полноправное членство в ЕС.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.