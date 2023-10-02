Посольство РФ заявило, что Британия подталкивает Украину к самоуничтожению

Великобритания взяла курс на обострение ситуации в зоне спецоперации и подталкивает Украину к самоуничтожению. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве напомнили, что из Лондона все чаще слышны «безрассудные и провокационные» заявления, чувствуется, что правительство Британии нацелено на дальнейшую эскалацию в зоне проведения СВО. Например, новый глава Минобороны Грант Шэппс обнаружил «окно возможностей» для переноса на Украину программы подготовки боевиков для ВСУ и запуск производства вооружений. По словам министра, британские военные корабли могли бы помочь Украине «в защите гражданского судоходства в Черном море».

В посольстве предложили Киеву не медлить с мобилизацией, то есть «принести украинскую молодежь на алтарь геополитических амбиций».

«Страну буквально подталкивают к самоуничтожению», — резюмировали в комментарии.

2 октября в Британии заявили о продолжении поддержки ВСУ Вашингтоном и Варшавой.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.