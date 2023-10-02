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В Белом доме заявили, что действия республиканцев не способствуют помощи Киеву

В Белом доме заявили, что республиканцы в конгрессе не способствуют помощи Киеву

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Susan Walsh/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация действующего президента США Джо Байдена намерена поддерживать Украину столько, сколько необходимо, однако действия республиканцев в конгрессе не способствуют процессу. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы намерены продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется… Президент заявил вчера, что то, что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам», — заявила Жан-Пьер.

30 сентября сообщалось, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден подписал этот проект финансирования правительства страны на 45 дней, тем самым предотвратив шатдаун, который наступил бы 1 октября, если бы проект не согласовали в конгрессе. При этом он подчеркивал, что США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была остановлена.

Ранее в США рассказали, каким будет мирный договор с Россией по Украине.

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