Американский экономист Джеффри Сакс заявил в эфире YouTube-канала Kim Iverson, что условия мирного договора с Российской Федерацией будут значительно хуже для Украины, так как ВСУ проиграли на поле боя.

По его словам, сторонам конфликта пора подписать мирный договор, «который был на столе с самого начала».

«Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24-миллиардный пакет помощи, за ним еще один», — сказал эксперт.

Он также считает, что США необходимо взять под контроль расходы бюджета и перестать транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты вроде украинского. По мнению Сакса, Соединенные Штаты слабеют, поскольку их долг уже перевалил за 100% ВВП и не сбавляет оборотов.

«Пора относиться к этому всерьез», — указал он.

Сакс добавил, что государственные траты США не должны превышать налоговых сборов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Он также назвал неплохими договоренности Москвы и Киева на переговорах в прошлом году в Стамбуле.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.