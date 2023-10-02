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Маск обвинил власти Канады в стремлении уничтожить свободу слова

Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

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Reuters

Предприниматель и миллиардер Илон Маск на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter) обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ.

«Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно», — прокомментировал Маск действия властей Канады.

Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объявила в конце сентября о новых правилах работы стриминговых сервисов и подкастов. Согласно нововведениям, онлайн-платформы, получающие более 10 миллионов канадских долларов ($7,4 млн США) дохода в год, обязаны зарегистрироваться до 28 ноября текущего года.

В пояснительной записке отмечается, что требования к регистрации распространяются на социальные сети и другие онлайн-сервисы.

До этого Маск назвал традиционные СМИ «тратой времени и генератором печали».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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