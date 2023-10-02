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Трамп заявил, что Байден сейчас находится не в лучшей форме

Трамп: Байден уже не находится в свое лучшей форме

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Mike Segar/Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме, сообщает ТАСС.

Выступая на митинге своих сторонников в штате Айова, Трамп сказал, что «Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме».

Трамп считает, что президент США не отдает отчета в том, что он говорит. Поэтому, по мнению Трампа, мир находится ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше. Экс-глава США пообещал уберечь американцев от такой войны, параллельно обвинив администрацию Байдена в проведении откровенно слабой внешней политики.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп показал в пародийной форме неспособность нынешнего главы Белого дома Джо Байдена самостоятельно ориентироваться во время своих выступлений.

Трамп разыграл пародию, как американский лидер в рассеянности спрашивает: «Где я?», подражая Байдену в движениях и тембре голоса. На видео слышен смех и овации публики.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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