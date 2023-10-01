Конгресс США оставил Украину без денег, но избежал шатдауна

Сенат США принял проект финансирования правительства без выделения денег Украине, таким образом согласившись с требованиями республиканцев, сообщается на сайте верхней палаты американского парламента.

Предполагается, что в ближайшее время документ должен быть подписан президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. До дедлайна по принятию решения насчет проекта финансирования правительства осталось несколько часов. Шатдаун приведет к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм.

Ранее сенаторы США вместо голосования отправились на обед за пять часов до конечного срока принятия решения по финансированию правительства.

До этого палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине.

Ранее Байден заявил о катастрофических последствиях возможного шатдауна в США.