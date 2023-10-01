Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенаторы ушли на обед за несколько часов до шатдауна

Сенаторы США вместо голосования отправились на обед за пять часов до шатдауна

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы США вместо голосования отправились на обед за пять часов до конечного срока принятия решения по финансированию правительства, иначе говоря — до шатдауна, сообщает журналист издания Punchbowl Эндрю Десидерио.

По его словам, в сенате продолжаются разногласия на основе требований республиканцев исключить помощь Украине из проекта и требований сенатора от Демократической партии от штата Колорадо Майкла Беннета — законодатель хочет, чтобы республиканцы дали гарантии рассмотрения дополнительного законопроекта о выделении средств на Украину.

«Неясно, готово ли руководство дать Беннету такого рода обещание. Многие сенаторы покинули здание на ужин и другие дела, так что может пройти некоторое время, прежде чем они проголосуют по проекту временного финансирования правительства», — сообщил Десидерио.

Ранее палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях