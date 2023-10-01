Сенаторы ушли на обед за несколько часов до шатдауна

Сенаторы США вместо голосования отправились на обед за пять часов до конечного срока принятия решения по финансированию правительства, иначе говоря — до шатдауна, сообщает журналист издания Punchbowl Эндрю Десидерио.

По его словам, в сенате продолжаются разногласия на основе требований республиканцев исключить помощь Украине из проекта и требований сенатора от Демократической партии от штата Колорадо Майкла Беннета — законодатель хочет, чтобы республиканцы дали гарантии рассмотрения дополнительного законопроекта о выделении средств на Украину.

«Неясно, готово ли руководство дать Беннету такого рода обещание. Многие сенаторы покинули здание на ужин и другие дела, так что может пройти некоторое время, прежде чем они проголосуют по проекту временного финансирования правительства», — сообщил Десидерио.

Ранее палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.