Белый дом начал отсчет до возможного «шатдауна»

Белый дом в социальной сети X (бывший Twitter) начал отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна).

В публикации говорится, что осталось 18 часов до того, как «крайние республиканцы» палаты представителей приостановят деятельность правительства. Ежечасно Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется.

Телеканал CNN со ссылкой на четырех чиновников администрации сообщал, что президент США Джо Байден в начале следующей недели намерен собрать свой кабинет в целях обсуждения мер правительства, которые будут предприняты в случае потенциального приостановления его финансирования.

Шатдаун — остановка деятельности федеральных органов власти государства из-за отсутствия финансирования. К такой ситуации может привести тот момент, если находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений не будут приняты.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.