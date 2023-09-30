Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил жителей новых регионов с Днем присоединения к России

Путин поздравил с Днем присоединения Донбасса и Новороссии к России

close
100%
ВЭФ

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Прошедший год назад референдум по принятию указанных регионов в состав РФ Путин назвал историческим и судьбоносным событием.

Глава государства отметил, что миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор – «быть со своим отечеством».

Путин добавил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение» жители указанных регионов приняли в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях