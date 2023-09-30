Путин поздравил жителей новых регионов с Днем присоединения к России

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Прошедший год назад референдум по принятию указанных регионов в состав РФ Путин назвал историческим и судьбоносным событием.

Глава государства отметил, что миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор – «быть со своим отечеством».

Путин добавил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение» жители указанных регионов приняли в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».