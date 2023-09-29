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В США сообщили о помощи России из-за собственной глупости

Полковник Макгрегор: Россия нанесла урон США с помощью их собственной глупости

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия навредила Соединенным Штатам при помощи их собственной глупости. Об этом в социальной сети X заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги», — сказано в сообщении.

27 сентября экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что поставками американских танков Abrams дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эту технику уничтожат на Украине.

До этого Макгрегор в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю высказал мнение, что руководство Соединенных Штатов обрекло Украину на уничтожение посредством конфликта с Россией.

21 сентября бывший советник главы Пентагона призвал США пересмотреть свой подход к украинскому конфликту и признать новые границы. По мнению Макгрегора, Россия стремится защититься от потенциальной угрозы, которую Соединенные Штаты могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине.

Ранее в США обвинили страны Запада в координировании дальнобойных ударов ВСУ.

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