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В Кремле подтвердили встречу Путина с Хафтаром в Москве

Песков: Путин на встрече с Хафтаром обсудил ситуацию в Ливии

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Михаил Метцель/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел очную встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

«Да, мы подтверждаем факт такой встречи. Действительно, была встреча с Хафтаром», — подчеркнул представитель Кремля.

По его информации, стороны обсудили международную обстановку и ситуацию в Ливии.

Некоторое время назад в ЛНА заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с Путиным и министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

До этого в российском Министерстве обороны подчеркнули, что 22 августа российская делегация по приглашению командующего ЛНА маршала Халифы Хафтара прибыла в Ливию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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