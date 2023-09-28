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Посольство РФ обсудит правовые шаги Канады после инцидента с нацистом

Посольство РФ обсудит правовые шаги Канады после приветствия эсесовца Хунки

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CTV News

Глава российского посольства в Канаде Олег Степанов заявил, что дипмиссия будет поднимать тему правовой реакции властей страны после скандала с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в Палате общин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сегодня собираюсь публично спросить у канадских властей по поводу будущего этого Хунки. Хорошо, все поняли, что он бывший эсэсовский палач, все знают теперь, что он канадский гражданин и живет в Канаде, все его вроде как бы осудили и полуизвинились за его появление в парламенте», — сказал Степанов.

Ранее Министерство культуры Украины попыталось оправдать участников дивизии СС «Галичина», после того как президент страны Владимир Зеленский попал в скандал из-за аплодисментов члену нацистского отряда Ярославу Хунке в канадском парламенте. Как указано в материале, после инцидента украинское ведомство направило правительству Канады специальный документ. В нем говорилось, что представители дивизии СС «Галичина» не придерживаются нацисткой или неонацистской идеологии и не исповедуют ее на территории какой-либо из стран мира.

Также в Минкульте Украины прокомментировали слова спикера канадской палаты общин Энтони Рота, назвавшего Ярослава Хунку «героем». По данным издания, в своем письме ведомство указало, что высказывание парламентария не задумывалось «как провокация» в отношении Киева или Оттавы.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед украинским лидером за чествование нациста в парламенте страны.

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