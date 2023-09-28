Си Цзиньпин заявил, что Китай должен защищать справедливость в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо защищать международную справедливость. Соответствующее заявление он сделал на приеме по случаю 74-й годовщины основания КНР, которую в стране будут отмечать 1 октября, передает РИА Новости.

По словам политика, Китай должен «твердо придерживаться мирного развития, неуклонно следовать взаимовыгодной стратегии открытости, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также претворять в жизнь подлинную многосторонность».

Он указал, что необходимо продвигать реализацию глобальных инициатив КНР в сферах безопасности, развития и цивилизации. Также Си Цзиньпин отметил необходимость содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, а также прилагать совместные с народами всех государств усилия, чтобы реагировать «на различные глобальные вызовы» и создать «лучшее будущее для человечества».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира.

До этого представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй обвинил США во вреде всему миру.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.