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В США рассказали о проблемах с танками Abrams для Украины

Insider: российское вооружение станет проблемой для танков Abrams на Украине

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Mindaugas Kulbis/AP

Поставленные Киеву американские танки Abrams окажутся уязвимыми для оружия ВС РФ, кроме того, украинские военные могут столкнуться со сложностями в обслуживании машин, пишет издание Insider.

«Мины могут стать для них проблемой, как и для любой бронетехники. Abrams здесь не является исключением», — следует из текста.

В материале также отмечается, что броня танков распределена неравномерно, что делает Abrams уязвимым для российских дронов. Кроме того, танк окажется уязвим против ракет и артиллерии, сообщается в материале.

«Реальный риск будет заключаться в поддержании оперативной готовности, поскольку это очень сложная система, требующая значительных логистических усилий», — пишет Insider.

Эксплуатация танков Abrams станет серьезным вызовом для ВСУ, отмечает издание.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки американских танков Abrams дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эту технику уничтожат на Украине.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что российская армия взорвет танки Abrams ударами с воздуха. Он обратил внимание, что военная техника будет уничтожена, как только окажется в зоне поражения российских ударных систем.

Ранее на Украине с пессимизмом оценили прибытие танков M1 Abrams.

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