На Украине с пессимизмом оценили прибытие танков M1 Abrams

Украинские чиновники, опрошенные газетой The Wall Street Journal, считают, что танки M1 Abrams не изменят ситуацию на фронте.

«Хотя прибытие американских танков является долгожданным, украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», — указано в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов отмечает, что американские танки вряд ли долго продержатся в ходе боевых действий, и ВСУ больше помогли бы поставки ракет ATACMS, которые, как считает Буданов, все же не смогут изменить ситуацию на фронте.

Всего Соединенные Штаты поставят на Украину 31 танк M1 Abrams.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у страны осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель, а дальнейшее финансирование Киева зависит от решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.