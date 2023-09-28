Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США признали минимальный эффект от контрнаступления ВСУ

NYT: украинское контрнаступление достигло минимального эффекта

close
100%
Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло минимального эффекта, а укрепления ВС РФ сделали атаки Киева чрезвычайно дорогостоящими. Об этом пишет New York Times.

«Украина достигла минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей», — сообщается в материале.

Как пишет NYT, неудачное развитие событий для украинской армии и затягивающаяся тупиковая ситуация могут ослабить поддержку Киева со стороны западных стран.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать.

По его словам, инициатива находится в руках российской стороны с начала наступательных действий. Риттер считает, что в конечном счете украинская линия обороны «рухнет», а ВСУ придется отступать за Днепр и сдавать территории.

До этого Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что контрнаступление украинской армии захлебнулось, и Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать свою инфраструктуру.

Ранее Подоляк раскритиковал западные СМИ за освещение событий на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях