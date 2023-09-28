Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло минимального эффекта, а укрепления ВС РФ сделали атаки Киева чрезвычайно дорогостоящими. Об этом пишет New York Times.

«Украина достигла минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей», — сообщается в материале.

Как пишет NYT, неудачное развитие событий для украинской армии и затягивающаяся тупиковая ситуация могут ослабить поддержку Киева со стороны западных стран.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону под ударом российских войск и будут вынуждены отступать.

По его словам, инициатива находится в руках российской стороны с начала наступательных действий. Риттер считает, что в конечном счете украинская линия обороны «рухнет», а ВСУ придется отступать за Днепр и сдавать территории.

До этого Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что контрнаступление украинской армии захлебнулось, и Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать свою инфраструктуру.

Ранее Подоляк раскритиковал западные СМИ за освещение событий на Украине.