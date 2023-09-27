Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западные СМИ за освещение событий на Украине. На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) он заявил, что вместо того, чтобы писать об успехах Киева на поле боя, медиа публикуют материалы об усталости стран Запада от Украины.

По его словам, ВСУ дают достаточно информационных поводов, однако они «не вписываются в общий редакционный нарратив».

«Вот почему сегодня у нас в расписании другие сюжеты: «Запад устал от Украины», «Запад оказывает давление на Украину», «Запад не верит в Украину», — написал Подоляк.

Он также призвал СМИ «оценивать реальность правильно» и продолжать верить в Украину.

Ранее журналист Том Мокаитис в материале для The Hill писал, что все больше доноров Украины устают от конфликта и все больше людей выступают против поддержки Киева». Журналист считает, что вопрос «усталости от конфликта не миновал Европу», так как польский премьер Моравецкий сообщил, что страна не будет поставлять оружие Киеву в качестве помощи, потому что вынуждена вооружаться сама, а фаворит на грядущих выборах в Словакии заверил, что не планирует помогать Украине.

До этого обозреватель издания Al Arabiya Эмиль Амин выразил мнение, что поражение России в конфликте с Украиной невозможно. По словам журналиста, существует не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта.

Журнал Military Watch также писал, что западные страны могут пересмотреть подход к помощи Украине после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в США рассказали о потере боеспособности ВСУ.