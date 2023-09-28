Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о своих беседах с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает афинское агентство новостей AMNA.

Форум American Mediterranean Investment Forum организован Joseph Sassoon Group — нью-йоркской компанией по управлению инвестициями. Помпео был основным докладчиком.

Говоря о встречах с российским президентом, Помпео рассказал, что они шутили по поводу КГБ и спецслужб. Он сказал, что Путин видит, как можно восстановить великую Российскую империю, выразив при этом уверенность, что в стране снова будет нормальная жизнь.

Помпео также добавил, что сегодня у России и Китая более прочные связи, чем три года назад. По его мнению, главы этих страны Путин и Си Цзиньпин не смогут стать близкими друзьями, между ними настолько много трений, что, как только представится возможность, они разойдутся.

На прошлой неделе Помпео в эфире Fox News заявил, что сближение России и Китая — стратегическая ошибка администрации президента США Джо Байдена.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».