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Байден предположил катастрофические последствия шатдауна в США

Байден заявил о катастрофических последствиях возможного шатдауна

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Julia Nikhinson/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что возможная остановка работы правительства США с 1 октября из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям. Об этом, ссылаясь на пресс-пул журналистов Белого дома, сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной пресс-пулом, Байден назвал «катастрофическим» возможный шатдаун (остановку работы федерального правительства США).

При этом президент США указал на наличие договоренности по государственным расходам со спикером нижней палаты конгресса Кевином Маккарти. Байден высказал предположение, что Маккарти фактически делает выбор между спикерством и интересами Америки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как избежать шатдауна, при этом он не считает его неизбежным. На вопрос о неизбежности остановки работы правительства США он ответил, что не думает, что «в политике что-то неизбежно».

Шатдаун в США означает временную приостановку работы правительства. Такая ситуация возникает, когда конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов, из-за чего некритичные органы на время закрываются, а их работники отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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