Байден не знает, как избежать шатдауна в США

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как избежать шатдауна, при этом он не считает его неизбежным. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов в Сан-Франциско, передает ТАСС.

Шатдаун в США означает временную приостановку работы правительства. Такая ситуация возникает, когда конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов, из-за чего некритичные органы на время закрываются, а их работники отправляются в неоплачиваемый отпуск.

На вопрос о неизбежности остановки работы правительства США он ответил, что не думает, что «в политике что-то неизбежно».

«Если бы я это знал, я бы уже сделал это», — сказал Байден, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли сделать что-нибудь во избежание шатдауна.

Ранее Байден призвал республиканцев в палате представителей начать работать, чтобы предотвратить шатдаун.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.