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В США заявили, что физическое состояние Байдена может не позволить ему переизбраться

Spectator: физическое состояние может помешать Байдену переизбраться

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден из-за своего физического и психологического состояния может быть не переизбран на пост главы государства. Об этом сообщает журнал Spectator.

В статье отмечается, что представители Байдена публично отмахиваются от опасений по поводу его возраста, при этом прекрасно понимая, что существует серьезная проблема. Две трети американских избирателей заявили о своей обеспокоенности тем, что у Байдена нет необходимого физического и психического здоровья для работы на посту президента.

Издание подчеркивает, что если Демократическая партия США будет осуществлять полноценную предвыборную кампанию и Байден вновь предстанет перед американскими избирателями, то демократы рискуют нарваться на «ляпы, выдуманные истории, падения и несогласованность в действиях». Байден вынужден будет постоянно выходить в реальный мир, полный всевозможных опасностей. Буквально все — мешки с песком, лестницы, педали велосипеда — «грозит в любой момент подставить президенту подножку».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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