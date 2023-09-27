Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии вернуть название Кенигсберг

Власти предложили изучить историю планирующим переименовать Калининград эстонцам

close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В правительстве Калининградской области посоветовали заняться изучением истории собственной страны в ответ на предложение парламента Эстонии отказаться в эстонском языке от русского названия Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстонские власти предлагали вернуть название Кенигсберг.

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных», — обратил внимание руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

По его словам, стоит начать с собственной столицы, которая носила названия Колывань, Линданисе, Ревель.

Во вторник, 27 сентября, появилась информация, что парламент Эстонии высказал мнение, что в эстонском языке стоило бы отказаться от русского названия Калининграда. Такой вывод сделала комиссия по иностранным делам.

До этого стало известно, что Эстония даст полгода на выезд машин с российскими номерами из страны.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях