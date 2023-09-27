В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии вернуть название Кенигсберг

В правительстве Калининградской области посоветовали заняться изучением истории собственной страны в ответ на предложение парламента Эстонии отказаться в эстонском языке от русского названия Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстонские власти предлагали вернуть название Кенигсберг.

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных», — обратил внимание руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

По его словам, стоит начать с собственной столицы, которая носила названия Колывань, Линданисе, Ревель.

Во вторник, 27 сентября, появилась информация, что парламент Эстонии высказал мнение, что в эстонском языке стоило бы отказаться от русского названия Калининграда. Такой вывод сделала комиссия по иностранным делам.

До этого стало известно, что Эстония даст полгода на выезд машин с российскими номерами из страны.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.