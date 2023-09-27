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Додон раскритиковал высказывание Санду о разрыве отношений с Россией

Додон заявил, что русофобия не имеет ничего общего с европейскими ценностями

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейские ценности не имеют ничего общего с русофобской политикой, которую проводит Молдавия во главе с Майей Санду, завил бывший президент республики Игорь Додон в беседе с ТАСС, комментируя призыв действующей главы государства разорвать отношения с Москвой.

По его словам, антироссийская политика Кишинева с регулярной высылкой российских дипломатов из страны, денонсацией договоров с СНГ и «другими демаршами» вызвала кризис в экономике, скачок цен и рост бедности. Кроме того, действия Молдавии направлены на втягивание страны в конфликт на Украине, считает Додон.

«Попытка сломать через колено тех, кто не разделяет политику властей усугубила раскол среди граждан страны. Как свидетельствуют все опросы, в том числе и сделанные провластными социологами, большинство населения против разрыва с Россией и странами Содружества [независимых государств]», — заявил экс-президент.

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что для продвижения в стране европейских ценностей следует отказаться от сотрудничества с Россией.

По ее словам, «недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми». Как отметила Санду, либо ты стремишься к демократии и показываешь это каждый день, либо это просто разговоры.

Ранее в Кремле ответили на призыв Молдавии выбрать европейские ценности вместо отношений с РФ.

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