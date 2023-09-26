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В Кремле ответили на призыв Молдавии выбрать европейские ценности вместо отношений с РФ

Песков заявил, что в Кишиневе заблуждаются в отношении России

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Vladislav Culiomza/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нынешнее молдавское руководство ошибается в отношении РФ, делая ошибку перед собственным народом. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

Перед этим президент Молдавии Майя Санду подчеркивала, что для продвижения в стране европейских ценностей следует отказаться от сотрудничества с Россией.

«К сожалению, нынешние власти Кишинева и Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского», — отметил Песков.

По его словам, Россия — сама и есть европейская ценность.

«Это часть ценностей, кто бы что ни говорил. Санду заблуждается. Они делают ошибку перед своим народом, полагая, что развивая отношения с европейскими странами, они в обязательном плане должны разрушить отношения с нами», — уточнил Песков.

В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ.

Также в Госдуме раскритиковали просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией.

Ранее Додон назвал сроки отказа Молдавии от нейтралитета для вступления в НАТО.

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