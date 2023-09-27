В Конгрессе США выступили против дополнительного финансирования Украины

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что считает неправильным предоставление Украине дополнительных денежных средств. Об этом парламентарий сообщил во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

В ходе мероприятия журналисты попросили законодателя прокомментировать решение сената включить в проект финансирования дополнительную помощь украинским властям. Корреспондентов интересовало, как спикер палаты представителей относится к данному шагу.

«Да, это неправильно... Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев», — сказал Маккарти.

Он добавил, что хорошо осведомлен о трудностях на Украине. Тем не менее властям США необходимо обратить внимание и на внутреннюю ситуацию в государстве, подчеркнул парламентарий.

В частности, законодатель предложил обратить внимание на проблемы на границе с Мексикой. При этом спикер палаты представителей обратил внимание, что у Киева уже есть денежные средства.

26 сентября стало известно, что сенат США хочет в 5,5 раза сократить объем финансирования Украины на краткосрочную перспективу. В соответствующей поправке к бюджету указано, что в 2024 финансовом году следует выделить на нужды украинских властей $4,5 млрд по линии Пентагона и еще $1,65 млрд по линии государственного департамента.

Ранее Маккарти заявил, что хочет убрать из американского оборонного бюджета $300 млн, предназначенных для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).