Действия ВС РФ на Украине не оставляют шансов ВСУ, превосходство в авиации и артиллерии позволяет уничтожать украинскую инфраструктуру далеко за линией фронта. В связи с этим контрнаступление Киева оказалось не столь эффективным, пишет Том Мокаитис для The Hill.

«Украинские войска провели менее эффективную кампанию, чем могли. Они не сумели правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада. Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца», — говорится в тексте.

Как пишет Мокаитис, на сегодняшний день тяжело спрогнозировать варианты завершения кризиса. По его словам, наиболее вероятным сценарием станет замороженный конфликт по корейскому варианту.

Кроме того, «все больше доноров Украины устают от конфликта и все больше людей выступают против поддержки Киева», следует из текста. Журналист считает, что вопрос «усталости от конфликта не миновал Европу», так как польский премьер Моравецкий сообщил, что страна не будет продавать оружие Киеву, а фаворит на грядущих выборах в Словакии заверил, что не планирует помогать Украине.

Ранее обозреватель издания País Кристиан Сэгура писал, что Украине грозит возможный раскол аналогично ситуации на Корейском полуострове.

Сэгура отмечает, что на Украине возник страх, что конфликт может привести к разделению страны на две части, подобно тому, как это произошло на Корейском полуострове. Он также упоминает, что в политических дебатах о будущем Украины появился призрак «холодной войны».

Ранее стали известны возможные сценарии конфликта на Украине.