Обозреватель издания Al Arabiya Эмиль Амин выразил мнение, что поражение России в конфликте с Украиной невозможно.

По словам журналиста, существует не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта.

«Победа Украины маловероятна, а поражение России — невозможно», — сказано в материале Амина.

Обозреватель также отметил, что весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью провалилось, и это поставило под вопрос будущее конфликта. По его словам, многие факторы указывают на то, что Запад полностью сменил свое отношение к поддержке Киева.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что российская армия взорвет танки Abrams, которые американские власти намерены передать ВСУ, ударами с воздуха. Он обратил внимание, что военная техника будет уничтожена, как только окажется в зоне поражения российских ударных систем. Полковник уточнил, что в двигателе Abrams используется турбина, поглощающая много горючего и оставляющая тепловой след для систем наблюдения противника, который могут обнаружить даже некоторые виды спутников из космоса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.