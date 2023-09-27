Хиллари Клинтон обратилась к Владимиру Путину по имени

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту РФ Владимиру Путину, посчитав расширение Североатлантического альянса «следствием российской политики». Об этом сообщает Reuters.

«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», — подчеркнула Клинтон, отметив, что «людей не заставляют вступать в НАТО».

Также Клинтон добавила, что ее коллега-демократ, президент США Джо Байден, придерживался многих приоритетов администрации Барака Обамы.

Экс-госсекретарь США назвала приоритеты нынешнего руководства Белого дома. Среди таких направлений расширение НАТО и преодоление вызовов со стороны Китая.

До этого журналист Такер Карлсон подчеркивал, что Россия более христианская страна, чем Украина. Телеведущий напомнил, что «одна из этих стран» ранее арестовала священников и закрыла церкви при помощи армии и полицейских.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».