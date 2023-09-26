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В США заявили о растущем недовольстве поддержкой Киева на Западе

Экс-разведчик Риттер: в странах Запада растет недовольство поддержкой Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

В странах Запада среди населения растет недовольство поддержкой Киева. Об этом газете «Известия» сообщил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он подчеркнул, что средства, потраченные на Украину, могли бы пойти на здравоохранение, социальную сферу и на помощь нуждающимся группам населения, однако западные страны предпочли потратить деньги на конфликт, «в котором они уже точно не выиграют».

«Я думаю, что среди рабочего класса западных стран все больше растет напряженность, связанная с тем, куда их правительства тратят деньги. <...> Люди смотрят на действия Запада и спрашивают себя: «Что мы творим? Как мы оказались в такой ситуации и почему так низко опустились?» — отметил Риттер.

Он добавил, что, направляя небезграничные средства на Украину, союзники США больше беспокоятся о «возмездии» со стороны Вашингтона, нежели о судьбе собственных граждан.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина капитулирует и откажется от четырех областей для завершения конфликта с Россией.

Ранее в США оценили формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

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