В МИД РФ заявили, что администрация США «должна ответить на расследование Херша»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что администрация президента США «должна ответить» на расследование американского журналиста Сеймура Херша о подрывах «Северных потоков».

«Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — написала дипломат.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» граждане США не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Также Херш заявлял, что водолазы США под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», которая затем была активирована при помощи норвежского гидроакустического буя.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.