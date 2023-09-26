Лукашенко поговорил по телефону с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает информационное агентство БелТА.

В ходе телефонного разговора, лидеры двух стран обсуждали производство самолетов и строительство новой железной дороги в направлении Ленинградской области.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. На встрече с Дрозденко, Лукашенко заявил о росте товарооборота и назвал ориентир — $1 млрд. За первые шесть месяцев товарооборот составил около $533 млн, показав рост более чем на 25%.

Ранее стали известны дата и место встречи Лукашенко и Путина.

До этого Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовано на ее YouTube-канале, заявлял, что лидер российского государства Владимир Путин не стал брать Киев, поскольку не желал больших потерь среди гражданского населения Украины.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии.